César Vigevani responde a los tres goles anulados del Motagua y revela lo que han mejorado: “Es un torneo largo”

El DT argentino no habló del arbitraje de Raúl Castro, sin embargo, dice que vio la repetición del tanto anulado a "Zapatilla" y que esa diana no estaba en posición offside.

¿Cómo valora este empate ante Real Sociedad?

Un poco de ansiedad, nos apresuramos sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos más finos, un poco más fríos para tener la pelota. Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos para ganar el partido, convertimos tres goles. Es obvio que hay cosas para corregir, lo importante acá es sacar conclusiones de los triunfos como cuando no se ganan y el camino es largo, le digo a los jugadores que es un torneo largo que se juega cada dos días. No te permite festejar porque el miércoles ya tenés que pensar en otro partido, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir sumando partido a partido el concepto de nuestra idea. Seguimos manteniendo el arco en cero que es la principal meta que tenemos porque generamos y podemos convertir.

Tres goles anulados, ¿hicieron el trabajo adecuado o le genera dudas?

No me gusta hablar mucho de los árbitros, porque el partido terminó y los goles y no los van a devolver. Me parece que por la jugada de más que habíamos hecho y porque lo acabo de ver, el de Zapatilla Mejía estaba habilitado. Esperemos que la próxima por ahí no se equivoquen. No me detengo a mirar mucho ese tema arbitral. Se pueden equivocar como a veces nos equivocamos nosotros. Es una pena porque el partido estaba cerrado y un gol iba a abrir o obligarlos a ellos a salir. En el segundo tiempo ellos plantaron los diez en su campo, era difícil, así todo el equipo tuvo situaciones de gol.

¿Qué rescata del equipo en este 0-0?

Siempre digo que lo bueno es corregir sumando. Nosotros queríamos ganar el partido, pero por algo este equipo va segundo, tienen sus armas. Yo creo que en estos pocos días de trabajo el equipo va evolucionando. En el segundo tiempo tiene que ver más con la idea. Esto es construir como pasó en el segundo tiempo, el jugador debe seguir y no impacientarse, creo que mantener el arco en cero y cuando llegamos esa era una de las metas, tenía entendido que se habían recibido muchos goles que si queremos pelear cosas importantes el equipo tenía que entenderlo. En el segundo tiempo hubo una posesión muy alta, se generó, hay que corregir la ansiedad, pero me parece que el equipo resistió físicamente. Esto es largo, es una carrera larga, nosotros tenemos que llegar enteros, donde se define todo.

Los delanteros del Motagua están sufriendo por la falta de gol, ¿qué está pasando?

Hoy Auzmendi anotó dos. Es normal cuando un delantero es típico de la ansiedad. Yo digo cómo salir de esa ansiedad, teniendo las situaciones porque en un momento el arco se abre. De hecho hoy se abre, pero lamentablemente son jugadas que a criterio del árbitro estaban inhabilitados, pero lo más preocupante es no tenerlas. Ante Olancho tuvimos cuatro jugadas en el primer tiempo, hoy tuvimos dos en el travesaño y nosotros por hoy las estamos teniendo. Yo lo que le digo a mis delanteros es que tengan tranquilidad, porque ya va a entrar. Me preocuparía si no las tienen los jugadores, pero te ponés a pensar que en el primer tiempo y segundo fueron muchas situaciones que se generaron. Los partidos se ganan con goles, el equipo generó seis o siete acciones de peligro.