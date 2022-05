Ángel Tejeda, de estar en el olvido a convertirse en el héroe de la final con Motagua

¿Ya días no lo mirábamos en el radar?, se le abordó. “Siempre estoy en el radar y si no me ves es porque no querés, pero estoy contento, vamos a San Pedro Sula a pelear, porque faltan 90 minutos y Real España se merece todo el respeto, es un equipo muy grande que en este juego propuso, pero nosotros fuimos contundentes”.

“Mientras yo confíe en mí mismo no importa nada más. Estoy agradecido con mi Dios y con mi familia que han estado siempre conmigo”, indicó Tejeda.