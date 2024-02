Auzmendi habla del clásico ante Olimpia, revela los consejos a su hermano y lo que dice del nivel de la Liga Nacional

"Creo que sí, todos los equipos se han reforzado muy bien. Me tocó el año pasado cuando estaba en Potros de ver que el segundo torneo (Clausura) fue más complicado. La verdad que es un lindo torneo y es una linda competencia".

“La verdad es que estoy muy tranquilo. Me han tocado pasar rachas de cuatro partidos sin convertir, pero siempre estamos tranquilos, contamos con el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico que me ha bancado mucho”.

“Es una lotería y hoy me tocó convertir. Esperamos seguir con esa racha y estamos muy contento con los goles”.

Su opinión sobre el Olimpia

“Llegamos muy bien, pero como dije siempre, los clásicos son partidos apartes. Será un partido muy duro como todos esos juegos y esperamos quedarnos con los tres puntos que sería muy lindo para nosotros”.

¿Tiene una espinita con Olimpia?

"La verdad que no, me concentro en mi trabajo y en mi equipo que es Motagua. Obviamente me ha tocado perder finales con Olimpia, pero es parte del fútbol y esperamos seguir mejorando para lograr los tres puntos."