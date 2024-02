Troglio revela lo que hizo en los vestuarios cuando se encontró con los árbitros del Olimpia - Olancho, ¿Qué dice el acta?

Pedro Troglio es tendencia en las redes sociales. El entrenador del Olimpia fue expulsado en el juego de la sexta jornada ante Olancho FC por el silbante José Valladares.

El timonel de los albos reclamó una acción al árbitro de forma airada y este determinó echarlo del campo, sumando así Troglio su quinta expulsión al mando del Olimpia.

Horas después de esa acción, en las redes sociales aparecieron comentarios sobre todo lo que envolvió la expulsión del argentino, como un comentario del periodista de DIEZ, Gustavo Roca, sobre la no comparecencia de alguien del cuerpo técnico en conferencia de prensa.

“Ahora bien, por parte del Olimpia es un mal mensaje no dar conferencia de prensa. ¿Eso la Comisión de Disciplina o la Liga Nacional no lo puede multar también? Debería ser OBLIGATORIO independientemente del resultado una conferencia posterior al partido. Qué cosas...”, escribió el comunicador.

Troglio no aguantó y replicó a los tuits de Roca. “Me extraña Gustavo que no sepas que el técnico expulsado no puede ir a conferencia. Sin embargo los jugadores dieron todos la cara. Gracias”, respondió Troglio. “Saludos profe, si lo sé, pero no fue nadie, es ahí lo que digo... ¿El profe Reggi no podía ir?”, le escribió Roca.