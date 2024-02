Jerry Bengtson deja dardo tras empatar ante Olancho y habla de la Selección de Honduras: “Los equipos se meten atrás”

Jerry Ricardo Bengtson , delantero del Olimpia , no salió muy contento luego de que su equipo igualara sin goles ante Olancho FC por la jornada seis del torneo Clausura 2024.

“Claro que está, como lo dije siempre, no nos vamos a desesperar, eso va a llegar de a poco, vamos a ir partido a partido a ver qué es lo que pasa”, dijo Bengtson sobre el récord.

Por otra parte, el mundialista con Honduras en Brasil 2014, aseveró que buscarán ganar los choques en los primeros minutos de juego con la intención que los rivales no se metan atrás.

Claro, porque estaba lejano, ahora estamos a dos partidos, entonces, vamos a trabajar para no dejarlo ir, no nos vamos a desesperar, nosotros en cada partido vamos buscando la victoria, hoy no se pudo ganar, vamos a trabajar para ganar los partidos en los primeros minutos porque los equipos se meten atrás”, arguyó.