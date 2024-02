Tota Medina confiesa la clave de la remontada del Marathón ante Real Sociedad, ¿habrá bajas en el clásico ante Real España?

- CONFERENCIA -

Remontada épica y los cambios de última hora en el Marathón vs Real Sociedad

Son decisiones de poder tener variantes, de darle oportunidad a otros muchachos, a partir de ahí sabemos que tenemos una plantilla rica con la competencia interna y hoy considerar que teníamos que hacer variantes, fueron las que pensamos. Después, pudieron reingresar ellos, el partido se fue realizando a lo que estábamos abajo en el marcador, habíamos logrado un par de situaciones en el primer tiempo para irnos con igualdad.

Anímicamente bien para el clásico ante Real España

Estamos bien, los muchachos se encontraron dentro del campo de juego, eso es bueno en los recambios, en la gente que le tocaba entrar para poder tener alternativas, hoy la buscamos con las variantes, eso habla de que el equipo y todos los muchachos están bien y eso nos enriquece cada vez más.

¿No se ha encontrado el equipo a estas alturas del campeonato?

No creo que el equipo no se haya encontrado. En la primera mitad el equipo estuvo, no nos dominaron el juego, encontraron un gol de un golpe magnífico de larga distancia donde Samudio alcanzó a rozar. Después, Alexy Vega alcanzó a cabecear en la portería del área pequeña. Al descanso nos pudimos haber ido con la igualdad y no lo pudimos lograr, pero en el segundo tiempo fuimos más agresivos, con más llegada, pusimos más gente que nos dio más dinámica, en el primero no lo hicimos mal.