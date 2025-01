Auzmendi se despide de Motagua: “Siento felicidad de cumplir un sueño; me voy siendo campeón”

Agustín Auzmendi entró de cambio en el juego que Motagua igualó 2-2 ante Marathón por la tercera jornada de la Liga Nacional de Honduras, donde el delantero argentino se despidió del club.

La noticia que DIEZ confirmó en EXCLUSIVA, fue confirmada por el atacante y tuvo palabras de despedida para todo el entorno del campeón nacional.

“Antes del partido tenía entendido que estaba todo acordado, no sé en qué habrá quedado, pero creo que sí me voy. Son sentimientos encontrados, la felicidad de poder cumplir un sueño de jugar en la primera división de Argentina y la tristeza de dejar este club que me dio mucho”, dijo en primera instancia.