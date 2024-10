Un golpeado Auzmendi dio la cara tras la paliza que sufrió Motagua: “Fue una vergüenza; tiramos todo por la borda”

Al igual que Rubilio Castillo, el delantero argentino pidió disculpas a los aficionados de Motagua y descarta que el viaje a tierras ticas para enfrentar al Herediano pasara factura. El ‘Pistolero’ reconoce que la presentación de su equipo fue una “vergüenza” en la capital.

“Semana para el olvido, hoy no salió nada, todo lo bien que veníamos haciendo y hoy no salió nada. Hubo momentos duros por cómo caemos en casa, no queda de otra que trabajar, que salir adelante”, expresó Auzmendi.

Motagua estaba disputando dos torneos y al jugador le consultaron sobre si el equipo se sentía con carga física. “No te sabría decir, físicamente yo me siento bien, venimos de un viaje largo, pero no es excusa, hoy fue un partido en el que no hicimos lo que debíamos hacer, es un golpe muy duro”.