¡Bombazo en La Ceiba! Ex seleccionado mexicano, de Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, jugará en el Vida por seis meses

El talentoso mediocampista se encontraba en la cúspide de su carrera en 2014 y estaba llamado a ser uno de los pilares de la selección mexicana en el Mundial de ese año en Brasil. Sin embargo, a unos meses de la justa, tuvo una baja de juego que lo llevó a perder la titularidad en el Tri, en esa Copa del Mundo solo participó algunos minutos, con más pena que gloria.

En 2019, “Gullit” reconoció que vivió un problema de alcoholismo y que acudió a una de las clínicas de rehabilitación del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada. Cuando quise jugar fútbol, fue por mí; cuando quise levantar una cerveza, fue por mí; cuando quise tener un hijo, fue igual. Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo. Tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez”, declaró hace uno tiempo atrás en entrevista para Multimedios.

Y añadió: “Tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, declaró.