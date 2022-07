Brayan Beckeles y su buena forma con el Olimpia en respuesta a sus críticos: “acá es trabajo, no es la edad”

Beckeles, de 36 años, detalló que no hay límite: “acá es trabajo, no es la edad, aunque sí influye mucho lo que he vivido”.

El retiro para el también mundialista hondureño, no es opción por ahora y responde a las personas que han cuestionado su profesionalismo.

-¿Te han querido retirar?- Le consultó el comunicador de Capu Zúniga.

“No retirar, pero se ponen a hablar cosas que nada que ver. Lo que más he sido en la vida es ser profesional, porque sino, no llegara a la edad que tengo y jugar como lo he hecho, lograr mi carrera. Molesta porque ahora cualquier persona puede publicar algo y le dan importancia, pero es parte de la vida, vivo con eso, no me cambia. Sigo siendo yo”.

Brayan Beckeles es uno de los hombres de confianza de Pedro Troglio, y quien en el torneo inmediato apunta como titular en la zaga defensiva de los merengues.

Olimpia hará su debut el próximo 30 de julio ante Vida en La Ceiba en el torneo Apertura 2022.