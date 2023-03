Bryan Beckeles lanza tremendo dardo contra Diego Vázquez y directivos de Fenafuth: “Me pareció una falta de respeto”

Bryan Beckeles es uno de los futbolistas con mucho recorrido en la Selección de Honduras, el extranjero y la Liga Nacional, donde ahora sigue sumando títulos en las filas del Olimpia. Previo a la gira del cuadro merengue por estados Unidos, el jugador aprovechó para haber del momento que vive el club tras su eliminación de la Champions de Concacaf.

Beckeles sorprendió al revelar uno de los aspectos que consideran afectó en esta caída ante el club mexicano y no escondió nombres al culpar al técnico Diego Vázquez y los directivos de Fenafuth. ¿Preparado para esta gira de partidos amistosos?

Todo bien y tratando de llevar el tiempo y más que todo disfrutar los momentos es una gira importante para el equipo donde vamos a tener partidos que que en esta fecha FIFA nos va a ayudar a seguir manteniendo el ritmo y tratar de aprovechar de la mejor manera. Les viene bien ante dos rivales importantes como Águila y Marathón.

Creo que cuando se juega contra Olimpia es así, los equipos entregan algo extra y no será la excepción, nosotros hasta los amistosos los queremos ganar por la historia, directiva y cuerpo técnico. ¿Cómo viviste esa eliminación contra el Atlas?

El lo más difícil que me ha podido pasar, son de los momentos que al final le dar gracias a Dios que pueda reflexionar y entender porque nos pasó. Acá no es buscar culpables, sino que es ver de que Dios tiene algún propósito para nosotros y que que si nosotros sabemos entender podemos lograr algo más importante luego y que que hay que aprovechar las circunstancias que Dios nos pone en la vida.

¿Fue una sorpresa para ustedes por la ventaja que se tenía?

Creo que pasaron mucho factores al final, nosotros nos ilusionamos, a la gente también, hicimos un gran partido de local y luego de visita para que mencionar. ¿Cómo qué aspectos les afectaron?

Hay factores que no tuvieron que haber pasado como perder, haber dado el listado de la selección cuando muchos jugadores acá pensaban que iban a estar ahí. Creo que deben de pensar que Olimpia es de Honduras y tienen que pensar eso y no dañarlo porque está representando a Honduras. ¿Crees que ese tema de la convocatoria les afectó?

No sé si distrajo, no hay que buscar como excusas ni nada, pero es raro que que Diego y la Federación dé un listado un día el mero día del partido tan importante para Olimpia, para Honduras después de lo que habíamos hecho, te puedo decir no es como buscar ni excusas ni culpable, pero sí creo yo de que que hay código en el fútbol y tienen que respetar los momentos más que todo.

¿Notaste algo en el grupo de jugadores?

No puedo decir esto o aquello, pero puedo decir que todos somos seres humanos. Yo en lo personal soy caso aparte, vivo a mi manera, sé que pase lo que pase le doy gracias a Dios siempre, pero a otros personas le pudo haber perjudicado y sacar del partido. No es buscar excusas. En lo personal, ¿Tenías esperanzas de estar en la Selección?

No, la verdad que no, yo vivo a mi manera y siempre he tratado de vivir así. Cuando era llamado decía bueno y sino también. Pero me pareció una falta de respeto de Diego y la Federación de haber hecho eso. ¿Vos ya le cerraste las puertas a la Selección?

No, yo no opino de esas cosas, yo debe de rendir para mi equipo, hacer las cosas bien. ¿Pero a la Selección van lo que rinden en los equipos, no lo crees?

No, yo no lo cierro ni nada, al final puede ser que uno si se siente comprometido y quiere estar en el lugar va a estar, pero todo depende el momento. Estoy disfrutando de la misma de mil maneras todo y siempre de hoy gracias a Dios.