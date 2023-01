Duro castigo: el Vida le quitó el 40% del salario a sus jugadores por no clasificar a liguilla en el Apertura 2022

El Club Social Vida no cumplió las expectativas en el pasado Apertura 2022 tras no clasificar a la etapa de liguilla, una decepción institucional que trajo consecuencias a los protagonistas.

El director deportivo cocotero, Jairo Martínez, confesó que esto se dio en parte por conflictos internos del plantel, cometiendo actos de indisciplina que a la larga les costó una eliminación temprana del torneo.

Por ende, la institución ceibeña decidió castigar a sus futbolistas con la reducción del 40% de su salario para el mes de diciembre, pues jugaron su último partido el día 19 de noviembre.

“La deducción del 40 por ciento fue en general. Quiero aclarar que la multa no fue por bajo rendimiento, eso no existe. De 30 puntos posibles, nosotros hicimos 3 puntos, eso por la indisciplina que hubo en el club. Muchos de nuestros jugadores cometieron faltas que son motivo de recisión de contrato, pero no quisimos llegar a eso”, dijo Martínez al programa Sin Anestesia.