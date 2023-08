Chelito Martínez: Los equipos que más disfruta al ganarles, a uno lo llevaba en el corazón y el otro porque marcó su vida

“Él me dijo que el fútbol me ha cambiado la vida y en realidad eso me pasa, es mi realidad, para bien", revela Martínez sobre una de sus experiencias en Estados Unidos.



Ahora le apuesta a mejorar su casa porque está consciente que la carrera del futbolista es corta. “No malgasto el dinero", asegura el futbolista verdolaga.

"Yo disfruto cada momento porque me ha costado años llegar hasta aquí", cuenta, además añade que la afición dice que en pocos meses ha disfrutado de cosas bonitas, pero recuerda que antes vivió sueños e ilusiones que por una u otra razón quedaron rotas.

"Ha sido muy duro lo que me ha tocado vivir, pero al ser humano tarde o temprano le llegan las oportunidades", agrega.

Cree que su virtud ha sido perseverar y saber esperar. "Pienso que si hubiera comenzado a jugar más joven, estuviera tal vez en el extranjero, en Europa".

Pero hoy por hoy disfruta el momento, no se lamenta por no haber llegado antes, se siente dichoso de ganarse el cariño de la afición de Marathón en tan poco tiempo.

"Ha sido bonito, no me culpo porque anteriormente no llegué o no se me brindó la oportunidad. No vivo el presente con ansiedad. Desde que vine aquí me he ganado el corazón de la afición del Marathón. Solo Dios puede dar estos privilegios. Yo les doy mi tiempo y mi cariño también, les doy autógrafos cuando me lo piden. No me quiero ir de aquí sin darles la décima copa. La afición del Marathón es de las más grandes del país. Siento su apoyo cuando entro al campo o salgo de cambio. Me siento en casa cuando jugamos en nuestro estadio Yankel Rosenthal".

Su gran sueño es ser campeón con Marathón, no se quiere ir del equipo sin vivirlo, sin lograrlo. "Esta gente, esta afición sufre por este equipo, nos apoya y merece que le demos un título, primero Dios lo logremos porque este equipo fue el que me abrió las puertas", expresó.

-¿Y cómo ha sido batallar con la fama?- "He mantenido los pies en la tierra, mantengo la humildad, conservo mi familia y no olvido los que han estado conmigo en los buenos y malos momentos".

Luego agrega: “no me olvido de dónde vengo y a la afición le gusta eso. La gente me pregunta qué se siente ser famoso, pero les respondo que eso yo nunca lo he sentido. Sí, es bonito recibir su cariño, me quieren, donde quiera que voy me hago fotos cuando me lo piden, también les dedico mi tiempo. Es algo lindo, pero yo lo he sabido asimilar. Es algo normal, hoy puedes estar arriba y mañana abajo. Es algo bello, pero hasta ahí nomás".

-¿Qué es lo mejor que le ha pasado hasta ahora?- "Venir aquí al Marathón y debutar en la Liga Nacional porque ganarse la confianza de los entrenadores y compañeros no es fácil . Ha sido bonito también hacer muchos amigos".