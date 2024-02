El “Chino” López, jugador del Marathón, calienta el clásico en su visita al Motagua: “Ya les gané una final”

Jugar en calidad de visita en el estadio Nacional Chelato Uclés no le genera ningún problema al exfutbolista de Parrillas One, es más, recordó uno de sus mejores momentos. “Cuando yo estaba en Real España fui a ganarle una final a Motagua, no sé mis compañeros... pero a mí me gusta ganar. Motagua por ahí quiere ganar, están en su casa, pero nuestro objetivo es ganar. El resultado pasará por pequeños errores”.

LEA: Elis está contento con el éxito de Panteras FC y revela: el nuevo proyecto y cómo mantiene a sus jugadores: “Quiero estar en Segunda División”

Marathón llega como líder al partido de la jornada 5 del torneo Clausura con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, éste fue de visita frente al Olimpia en la ciudad de Comayagua. Mientras que Motagua es quinto en la tabla de posiciones con 7 unidades.