Luis Vega dice que es especial enfrentar a su exequipo Marathón: “Tengo el deseo de ganarles”

“En lo personal es un encuentro muy especial para mí porque es mi ex equipo, el club donde me crié, tengo muy bonitos recuerdos ahí, pero ahora estoy defendiendo la camisa de Motagua y tengo el deseo de ganarles más que todos por esos momentos que pasé en Marathón y el deseo mío es ganar y quitarles ese invicto que tienen ahorita”.

Cómo se encuentra físicamente

“Desde la jornada anterior hemos tenido una pauta de que tenemos que dar un paso adelante y seguir así y no dar pasos atrás. En la parte personal gracias a Dios me he sentido muy bien, me he recuperado muy bien de la lesión que tuve, la parte aeróbica muy bien trabajada gracias a lo pendiente que han estado de mí en la parte médica y en la parte física también, ya estoy al cien por ciento”.

Regreso al estadio Nacional

“El estadio Nacional es considerado el mejor ahorita en Honduras, se presta para un buen espectáculo y para que ambos equipos podamos demostrar de lo que somos capaces. Va a ser un partido de detalles”.

El nuevo Marathón y sus fichajes

“Los jugadores que han llegado le han aportado mucho más fútbol a Marathón, la llegada tanto de Alexy Vega como del Chino López les ha ayudado bastante, han demostrado ellos que están para seguir compitiendo. Sobre el torneo, cada equipo se ha reforzado bien, podemos ver al Real España que ha construido un gran equipo, Olimpia siempre siendo protagonista, Motagua que ya estamos en buena forma, Marathón que es primero, siempre será una disputa difícil, Olancho y Génesis que siempre han sido rivales difíciles”.