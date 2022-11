Columna de opinión: ¿Olimpia?, "gana por historia y por su gente, solo por eso"

Dicen que ningún equipo gana con la camiseta: falso. Este Olimpia de Beckeles y Menjívar gana con la blanca sudándola en el pecho, con el peso de la historia, con los genes que se transmiten de futbolista a futbolista y de generación a generación. Es mística.

Solo eso puede explicar que un equipo de solistas resista aluviones y los golpes sicológicos de un partido. Que gane sin ser más, sin el señorío de antaño. Solo eso explica que el Mango Sánchez, un jugador sin pena ni gloria, se disfrace de Jordi Alba y vaya con fe a los 87 minutos a la espalda del Búho Meléndez y saque un fierrazo estilo Roberto Carlos para callar al odiado enemigo.

Antes, recordemos, este Olimpia fue superado por un Municipal ambicioso y dinámico, pero Edrick se puso alas y trancó el candado. Llegó el clásico, la serie más dura, y en el choque clave se quedaba en inferioridad numérica. Motagua tenía un hombre más y se daba un festín por el carril derecho.

Pero, sepa Dios por qué, se paralizó, tuvo miedo y se hizo para atrás. Y como si estuviera en el frente de batalla, sacó la bandera blanca de la paz y renunció a la victoria. Y al enemigo, ni las gracias. Bombazo al 87 y a celebrar.

Es cierto, este Olimpia no tiene el fútbol de aquel campeón de Concacaf del 88, no tiene a Nahún y Juan Carlos Espinoza, no tiene el equilibrio de Vicente Daniel Viera ni a Dolmo, el extremo más dominante de la historia centroamericana, ni los goles de Juan Flores.