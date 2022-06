Comisión de Apelaciones prohíbe transferencias de jugadores al Vida por una fuerte deuda con Merlyn Membreño

El Tribunal Nacional de Arbitraje (TNAF) había fallado a favor de Membreño sobre el pago de 885 mil lempiras que los rojos debían cancelarle, sin embargo, han pasado varios meses desde que se dictó esta orden y aún no han honrado esta deuda.

La Comisión Nacional de Apelaciones ha ratificado una fuerte deuda económica que el equipo cocotero mantiene con su ex entrenador, el hondureño Merlyn Membreño.

Debido a este incumplimiento, la Comisión Nacional de Apelaciones ha decidido que Vida no puede fichar jugadores para el torneo Apertura 2022 hasta no cancelar su compromiso económico, decretar pérdida de puntos a partir de la fecha en sus compromisos oficiales y una multa de 3,000 lempiras por no acatar las órdenes del TNAF.

Merlyn Membreño tomó las riendas del Vida tras la renuncia de Ramón “Primitivo” Maradiaga en Apertura 2020 dirigiendo los últimos partidos de este torneo y los siete primero del Clausura 2021 donde logró seis empates y una derrota.