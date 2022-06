Luis Garrido revela su primera plática con Héctor Vargas y explica su experiencia como empresario en el mundo de la moda

El volante Luis Garrido es el nuevo jugador del Real España, firmó por dos torneos y no esconde su felicidad, pues se ha preparado para estar en los equipos grandes del país. Nuevamente la vida le da otro reto en su carrera deportiva. Levantar el título con La Máquina. El nacido en Jutiquile, Olancho, atendió de manera exclusiva a DIEZ donde amplió sus criterios de cara a lo que se viene en el Torneo Apertura 2022. Enfatizó que llega con los ánimos a tope para buscar el título que se le ha negado a Los Catedráticos en los últimos torneos. Además, Luis Garrido nos adelantó que conserva un gran respeto y gratitud por el profesor Héctor Vargas, quien lo tuvo en su etapa con Olimpia. Así fue nuestra plática con uno de los referentes del balompié nacional, el ex mundialista de Brasil 2014, Luis Garrido. Hábleme de su contratación con Real España ¿Cómo se dio su acercamiento con La Máquina? Yo estaba en mi pueblo (Jutiquile, Olancho) corriendo porque cuando estoy de vacaciones es cuando más trabajo (en su condición física). En ese momento me habló el director deportivo, Javier Delgado , me dijo que yo estaba en el radar del equipo, él ya me había hablado una semana antes y ahí acordamos, luego él tenía que ir para Costa Rica y yo salí de mi pueblo para San Pedro Sula. El sábado firmamos el contrato, luego me habló el profesor Héctor Vargas y gracias a Dios me abrió las puertas. Él me dijo: “te traigo, porque te conozco” y yo estoy muy agradecido con el profe y con la junta directiva.

¿Lo sorprendieron? Sí, un poco. Yo me preparo y hago la parte mía que es trabajar, luego papá Dios hace el resto. Todo esto es gracias a Dios. ¿Su buena relación con Héctor Vargas avaló para que fichara con Real España? La verdad que sí. El profe me conoce muy bien, él me tuvo en Olimpia. Recuerdo que cuando iba saliendo de la lesión él me decía: ́ Estás listo o estás cagado para jugar ́ ́. Yo le decía: ´´profe yo estoy listo desde que nací, métame a jugar´´. El profe Vargas nunca me ha dejado de la mano, siempre ha confiado en mí y en mí carrera. Yo lo respeto y lo admiro mucho, es un técnico muy perseverante y humilde, un técnico que protege mucho a sus jugadores, es un técnico leal y tiene todo mi respeto.

¿Qué ha representado Héctor Vargas en su vida personal? Mucho. Yo he aprendido muchas cosas de él, su humildad y su forma de trabajar. Es una persona con quien se puede hablar directamente, alguien que escucha y que te da consejos. El profesor Héctor Vargas ha construido una muy buena carrera en el país, el no escucharlo sería tonto de mi parte, porque es un técnico que me ha traído cosas buenas, aparte que he visto fotos del profe marcando a Maradona, hermano y eso no es fácil ja, ja,ja. ¿Sus metas a corto plazo con Real España? Pelear el título. Sabemos que los últimos dos torneos se le han negado al equipo, pero hemos visto cómo se ha levantado con el profesor Héctor Vargas y eso ha sido impresionante, es digno de admirar. Al final el fútbol es así y no se dio el resultado de la final (Con Motagua), estuvieron cerca, pero ahora hay que darle vuelta a la página y enfocarse en el campeonato, en el título, porque el equipo está para eso. ¿Qué fue lo que le sedujo de Real España? El equipo en sí. Es una institución muy preparada, tienen muy buenas instalaciones, sé que son muy profesionales y en mi caso que yo considero muy profesional, siento que está muy bien haber llegado a Real España y la afición ya se hizo presente a través de las redes sociales dándome la bienvenida y estoy muy agradecido. Ahora tengo que ir a Real España y darlo todo porque el fútbol es así, hay que dar el máximo esfuerzo y pelear con el compañero que esté por el puesto, que sea una pelea sana y leal.

¿A que le van apostar en el Torneo Apertura 2022? Le vamos a apostar al campeonato. Real España es un equipo grande y se tiene que apostar a lo más alto que es el campeonato con los grandes contra Olimpia, Motagua y Marathón. También hay que recordar que Victoria y Vida han estado haciendo las cosas bien. ¿Sus dos años con Marathón cómo los resume? Agradecido con Marathón porque me abrieron las puertas en el inicio de la pandemia (covid-19). Yo soy muy agradecido cuando le dan de comer a Luis Garrido y su familia. Fueron dos años y no me puedo quejar. Este es un capítulo cerrado y ahora seguimos con nuestra carrera con Real España. ¿Su relación con Manolo Keosseian? Más que todo cosas de partidos y para ser honesto con el profesor hablé muy poco. Me preguntó si podía jugar de lateral y yo le dije que sí, con él hablé muy poco para ser muy honesto. Fue una relación profesional. Olimpia, Marathón, Real España... solo le falta sudar la camisa de Motagua. Risas. Bueno con Motagua no se dio al final, por algo que aconteció cuando me lesioné, pero bueno ahora estoy enfocado en Real España que para mí es un gran club de los más grandes del país, esperemos que Luis Garrido pueda aportar su granito de arena, porque somos conscientes que el equipo también necesita un título y esperemos que con las instancias de Garrido se puedan dar. Personal ¿Qué hace cuando no práctica fútbol? Soy de los que prefiere estar en casa. Amo estar en mi cama. Cuando estoy en San Pedro Sula y vengo a Tegucigalpa sólo paso en cama, viendo series y también me gusta leer. Más que todo eso hermano y estar con mi familia hablando, con mis amigos. ¿Qué libro está leyendo? Estoy leyendo “Un Yerno Millonario”, ese libro es muy bueno y entre otros que he leído. El hecho de leer te ayuda abrir más la mente y a salir de la rutina. A mi me ha ayudado mucho leer. ¿Netflix, Disney Plus, Star Plus o Amazon Prime? Netflix, soy más de Netflix hermano. He visto la Ley de Los Audaces (Suits), Blak List, La Casa de Papel esa es buena hermano, buena, buena y hasta una que se llama Lucifer (serie de DC Comics). ¿Su mayor virtud? El saber que nada es imposible. Yo nunca pienso que nada es imposible, no me doy por vencido. ¿Su defecto? Mi defecto es que soy muy exigente ja, ja, ja. Soy muy exigente y no sé si es defecto. Perfeccionista por así decirlo, pero en el trabajo. ¿Vanidoso? Un poco. ¿Cómo le ha ido en el amor? Ehh... bien, no me puedo quejar. He tenido mis relaciones, pero ahora estoy soltero. ¿Le han roto el corazón? Una vez -sonríe Garrido- y quedé hecho pedazos. ¿Y que le manda a decir a la chica? No, yo siempre digo que cuando uno termina una relación con alguien hay que desearle lo mejor y que se encuentre una persona mejor, si es que existe ja, ja, ja. ¿Garricha, Gladiador, Jutiquile, Machete cual le gusta más? Jutiquile, porque soy de Jutiquile, Olancho. Y antes de concluir la charla con Diez, Luis Garrido nos compartió su faceta de emprendedor. El nuevo fichaje de La Máquina tiene un negocio de Jeans en línea desde hace dos años y se llama: Guerrero Jeans. La página la puedes encontrar en Instagram como: guerrero.jeans y en Facebook como: Importadora Guerrero Jeans.

¿Ha pensado en montar un negocio una vez que se retire de jugar? Sí, tengo una empresa de Jeans desde hace dos años. Vamos de a poco gracias a Dios. No ha sido fácil, pero muchas personas me han colaborado. Mis amigos y yo vamos paso a paso. Tengo mi página en Instagram y en Facebook y me pueden encontrar como: Guerrero Jeans, es mi negocio hermano, porque yo soy un guerrero. Hay de todas las tallas para damas y caballeros. El negocio lo puse recién comenzando la pandemia (del covid-19) cuando vine de España y ya llevo dos años en el negocio. La experiencia ha sido muy buena, la gente ha dicho presente y no me han dejado solo. Estoy muy agradecido.

En nuestra segunda parte con Luis Garrido nos explicará cómo es su régimen estricto de entrenamiento y cómo ha manejado su vida luego de haber sufrido en 15 de noviembre de 2015 una brutal lesión ante México, donde Garrido se rompió los cuatro ligamentos que sostienen su rodilla. Saldrá este miércoles.