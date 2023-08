La reacción de Pedro Troglio tras el empate de Olimpia ante CAI: “Me da lástima porque merecimos ganar”

“Nos encontramos con un portero que tuvo una gran noche y encima en su única llegada de peligro nos anotaron. Después fuimos, fuimos y no nos alcanzó para ganar, pero me voy conforme. En el primer tiempo hubo triangulaciones bárbaras, llegadas bajo el arco y cuatro atajadas increíbles del arquero, de otro partido”, dijo en primera instancia el DT del Olimpia en conferencia de prensa.

“El CAI jugó distinto a como venía jugando en el torneo local, puso una línea de cinco defensas con un bloque muy fuerte atrás y aún así podimos generar. Eso quiere decir que nos respetan. Me da lástima porque hicimos un desgaste bárbaro y merecimos ganar”, agregó.

Troglio no quiso poner excusas y negó que al Olimpia le pasó factura los viajes que realizaron en las últimas dos semanas por su pretemporada. “No afectó porque el Olimpia le pasó por encima al rival, no pasaron la mitad de la cancha. No es excusa el viaje, pudimos haber ganado igual”, comentó.