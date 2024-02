El contundente mensaje de Falero a la afición del Real España por insultar a Carter Bodden: “Nadie quiere enfrentarlo”

SENSACIONES DE GANARLE AL MÁXIMO RIVAL

Es muy gratificante. Para un entrenador es más fácil con una suma de puntos porque el jugador tiene que el objetivo es alcanzable y eso lleva a creer más.

Yo no creo en equipos invencibles. Perdió el Bayern Múnich, el Arsenal, el Real Madrid no pudo contra el Rayo. Entonces el fútbol es un equilibrio justo, mis jugadores hicieron lo que se debe hacer en un clásico. Todavía no se ha ganado nada.

¿Pensó que se le iba a ir el resultado debido a que no liquidaron el partido? y ¿Qué consejos le daría a Carter Bodden que está recibiendo malos consejos de la afición?

Muy buena pregunta. Carter Bodden tiene 18 años y si él entra es responsabilidad mía. A él se le critica porque falla goles claros, pero ha estado ahí. Nosotros lo vamos llevando y es un jugador súper generoso.

Los defensores no quisieran jugar en contra de Carter Bodden porque no da bola por perdida y tiene cosas buenas. A veces no es responsabilidad sino que mía y yo creo en él como en los otros 23(...) Él va a levantar su nivel y logrará la tranquilidad, nada le ayuda que lo insulten, molesten. Es fácil analizar por el error, si él hubiera hecho el tercer gol todos estarían tomándose fotos con él.

La unión de sus jugadores

Tengo un grupo de jugadores super generosos en distintas situaciones afuera del juego. He visto su solidaridad que hay entre ellos y les tengo una enorme confianza.