Las confesiones de Carter Bodden: inesperado ídolo, la promesa de Jeaustin Campos y, ¿le afectaron las críticas?

Daniel Carter Bodden es uno de los jóvenes que busca destacar en la presente temporada en el Real España. El atacante de 20 años ya se despachó con doblete en el debut del Torneo Apertura 2024 ante la Real Sociedad de Tocoa. El buen arranque del esperanzador delantero aurinegro coincide con la llegada del técnico costarricense Jeaustin Campos, quien le ha dado seguimiento desde la pretemporada luego que el futbolista se mantuviera apartado en el semestre anterior.

”Uno siempre quiere ganar, hacer las cosas bien y estoy alegre, el grupo también”, dijo un tímido Carter Bodden a los medios de comunicación al ser consultado sobre su doblete en el estreno liguero.

Luego de un comienzo prometedor como profesional, Daniel se hizo con la titularidad en el primer equipo aurinegro, sin embargo, su despegue se dio en la crisis deportiva que sufrió el club en 2023, que a la larga lo terminó consumiendo. ”En el fútbol hay momentos y uno por más que quiera subir de nivel no puede, yo siento que este es mi torneo y creo que haré las cosas de la mejor manera”, dijo Carter al respecto. ”Cuando uno baja de nivel pasa descontrolado, llegas a tu casa y pasas pensando en muchas cosas. El fútbol es de momentos y hay que aprovechar”, profundizó el ‘19’ de la Máquina, quien admitió que para este torneo viene “renovado, con otra mentalidad y eso me da la confianza”.

”El profe (Jeaustin) me ha dado la confianza y me dijo que contara con él y me iba a ayudar bastante, a lo que dije yo: “este profe me quiere sacar de aquí, así que me voy a poner serio para salir al extranjero”, añadió. Carter Bodden sorprendió con un golazo en Tocoa, una volea perfecta que fulminó el arco de la Real Sociedad para abrir el marcador en el encuentro que terminó 3-0 a su favor. El jugador reveló que dicha técnica la había trabajado durante la semana. ”El profe siempre nos pone a hacer definiciones y si se fijan, el primer gol (ante Real Sociedad) fue de volea, el profe nos puso a practicar pegarle de volea y eso nos ayudó”, comentó.

INESPERADO ÍDOLO

Carter es un jugador muy bueno en el área para cazar goles, pero cuando le toca hablar ante los micrófonos siempre deja frases que llaman la atención, y en esta ocasión, no fue la excepción. Al ser preguntado si su festejo a lo Carlos Pavón se debe porque ‘La Sombra’ es su máximo referente, el joven delantero sorprendió al rever que su ídolo es un jugador del Olimpia. “Pavón no es mi ídolo, solo me gusta verlo, me gusta ver más ver a Benguché, pero admiro a Pavón porque estuvo en el club y es un ejemplo a seguir”, dijo.