Denil Maldonado y su mensaje: “Tauro es un gran rival y nosotros lo respetamos, pero venimos por el triunfo”

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA:

Qué tan complicado será sacar un resultado positivo: “El grupo está motivado desde que salió de Honduras veníamos con la mentalidad de hacer un gran partido. Cada uno está comprometido y sabemos que mañana va a ser una linda oportunidad para cerrar el pase a la siguiente llave”.

¿Qué tiene que hacer Motagua para avanzar?: “Está más que claro, venimos a buscar el resultado positivo que es ganar, estamos ante un gran rival pero haremos lo posible para sacar esta llave avante y estar en la semifinal”.

¿Hay confianza por pasar a las semis con un empate a goles?: “Tenemos claro que ganando o empatando se pasa a la siguiente fase. Nosotros vamos a cualquier cancha a proponer nuestro fútbol, a jugar, a poder ganar el partido y obviamente queriendo sacar el resultado positivo. Lo repito, tendremos enfrente un gran rival pero tenemos que trabajar para sacar el resultado que queremos e irnos tranquilos a casa”.

Qué aspectos han mejorado para ganarle al Tauro: “ Lo tenemos claro, el partido en Tegucigalpa no se dio el resultado que queríamos pero eso no quita que no podemos venir ahacer un gran juego acá y poder sacar la llave. Nosotros venimos mentalizado en sacar el resultado positivo, hemos mejorado, hoy trataremos de afinar algunas cosas y tenemos que estar preparados para el juego”.

¿Hay o no presión por acceder de ronda?: “Todos los partidos hay presión, no hay partido que no hay presión. Un jugador no puede decir que no hay, pero bueno, en eso estamos trabajando, tenemos el carácter y la personalidad para estar acá, Dios primero que se nos de el resultado y estar en la siguiente fase. Tauro es un gran rival y nosotros lo respetamos pero venimos por el triunfo”.

Diferencias del Tauro del 2018 al de hoy: “Tauro siempre ha sido un rival muy duro, cuando lo enfrenté en esa temporada era muy fuerte y sólido igual al de ahora, pero el de antes era más técnico, el equipo de hoy apuesta más al contragolpe pero nosotros tenemos que manejar el partido”.