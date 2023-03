Sí, Denilson Costa felicita a Jerry Bengston por igualar su récord, pero advierte la marca que nadie podrá quitarle en Honduras

Ahora, el exjugador que destacó por 17 años en la Liga Nacional, se dedica a la enseñanza del fútbol en la Academia de Fútbol San Rafael Abajo “Profe Denilson Costa” en la comunidad de Desamparados, Costa Rica.

Humilde, tranquilo y muy armonioso, Denilson Costa atendió a Diario DIEZ, para detallar parte de lo que hace en su trabajo como entrenador de menores, además para referirse a la marca de Jerry Bengtson, también de la falta de un ‘9’ en la Selección de Honduras y sobre el tema del momento: Keyrol Figueroa.

“Aquí en Costa Rica trabajamos en una academia, con un amigo estamos enseñándole a chicos que aman el fútbol e intentamos salir adelante, vamos poco a poco. La cuestión del fútbol nunca termina, siempre estamos metidos, investigando cosas nuevas, lo que está sucediendo, no podemos parar. Antes de venirme de Honduras estaba en el Vida y no seguí, me vine, aquí estamos con un amigo empresario con quien nos pusimos de acuerdo para poner una academia con los chicos”, comenzó relatando el exdelantero que brilló en Olimpia, Marathón y Motagua.