Denovan Torres lo dice todo: porqué se fue de Marathón, cómo llega a la UPN, cuántas vacas tiene, quiere ser volante o delantero pero, ¿dónde?

El meta de Los Lobos nos dice que casi no sale en la capital hondureña. Es decir, del hotel al entreno y “para manejar uso Waze ( GPS ), pero ya voy conociendo el camino. Voy de la Villa Olímpica a la UPN , así que más o menos me sé el trayecto”.

¿Significa un retroceso llegar a la UPN?

No, para nada. Este es un nuevo objetivo, una nueva meta, es una oportunidad para sobresalir más y por ahí estoy conociendo la institución y no es un retroceso, es un desafío para luchar por ese paso que hay que dar.

¿Por qué se fue de Marathón?

Cosas personales que me llevaron a tomar la decisión. Todavía tenía un año de contrato y yo platiqué con el presidente Orinson Amaya lo que yo estaba pasando, él siempre fue una buena persona conmigo y me entendió. Gracias a Dios se llegó a un buen acuerdo.

¿Le dolió salir?

Eh!, bueno, sí me da pesar, pero era lo mejor. Como que ya no estaba bien en la institución, entonces creo que fue lo mejor. Pero siempre siento nostalgia.

Mientras llega el aroma del exquisito plato que ha preparado el chef Lisandro, el guardameta Denovan Torres exterioriza que tiene una buena relación con el actual técnico de Marathón, Manuel Keosseián.



Sin resentimientos. “Estoy muy agradecido con el profe y su cuerpo técnico”, quien suma ocho años de utilizar los guantes profesionalmente.

SUS INICIOS

La tarde avanza y Denovan Torres se va soltando cuando le recordamos su infancia. Nos contó que la idea de ponerse los guantes no era lo suyo, de hecho, su padre Ramón Torres lo impulsó para dar ese paso.

Su madre Nencis Pérez es maestra y por lo tanto a su hijo le inculcó los valores como el hábito de la lectura y el ser respetuoso ante la gente. Por lo tanto, Denovan de niño siempre estaba pegado a los libros y a la fecha, son sus mejores amigos.

¿Qué fue lo que le sedujo para ponerse los guantes de portero?

Yo estaba enfocado en mi estudio y el fútbol no me gustaba, pero mi papá es gran futbolero y desde los 14 años me empezó a llevar al campo, él fue el que me llevó a ser portero.

¿Entonces no se visualizaba como un jugador profesional?

No, la verdad que no. No estaba eso. Es que en el pueblo es complicado a diferencia de la vida acá. Yo estaba más enfocado en mis estudios, pero mi padre me decía que tengo que ser portero, que tengo buena altura, que los porteros se visten diferente, implementan su estilo, entonces así me fue gustando.

Mi padre me obligaba a ir (a jugar) porque a mí no me gustaba mucho el fútbol, pero ya a la edad de los 15 años se me dio la oportunidad de hacer una prueba con la Sub-17 con el profesor Miguel Escalante y ahí empecé a tomarlo en serio (el deporte).