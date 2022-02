$!Devron García pone el pecho a las balas y responde a los críticos de Real España que “hacen leña del árbol caído”

Y agregó: “Este mal comienzo no ha cambiado la ilusión de mis compañeros y aficionados reales, nos vamos a equivocar como todos en la vida, pero que vamos a morirnos intentando no tengo la menor duda, grande no es aquel que nunca a caído es grande aquel que sabe levantarse”.

De momento la directiva analiza el futuro de la institución y el DT Potro Gutiérrez está en la cuerda floja, el próximo partido de Real España será el domingo ante Real Sociedad y un resultado negativo acabará con la era de Gutiérrez en Honduras.