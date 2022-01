Diego Reyes, atacante del Olimpia, confiesa los equipos que lo estuvieron buscando para ficharlo

“La verdad que sí me sorprendió, fue difícil porque no esperábamos que fuera así, él nunca nos dijo, pero bueno se fue para algo mejor tanto para él como para su familia, ahora toca seguir acá”, dijo.

“Son los rumores, estaba teniendo poca participación en el equipo y por eso había una posibilidad de salir, varios equipos querían contar con mis servicios, no solo el Platense de la Liga Nacional, pero no, nunca me dijeron que me iban a prestar, siempre seguí trabajando con el equipo, el profesor Troglio habló conmigo y me dijo que estuviera tranquilo, que él no estaba pidiendo que yo me fuera a préstamo, él contaba conmigo”, expresó.

Pese a los pocos minutos que ha sumado en los últimos torneo, Diego Reyes dice que está feliz en el Olimpia.

“No soy conformista por haber sumado pocos minutos acá, pero me siento bien, mi familia está bien, estamos felices acá y eso es lo más importante, estar en este club es muy importante para mí, veremos si el nuevo director técnico me toma en cuenta, yo voy a seguir trabajando, estar listo para cuando me toque jugar. El profe Troglio siempre me tuvo ahí, pero sí sumé pocos minutos, pero yo trabajo para eso, cuando jugué siento que lo hice bien y es lo que vamos a seguir haciendo acá”, puntualizó.

Por último, Diego Reyes reveló que tuvo ofertas de varios equipos de la Liga Nacional.

“Platense, Victoria, Real Sociedad y Vida, esos fueron los equipos que me llamaron. Tengo contrato por seis mese más en Olimpia, a mí me gustaría renovar, si se me da la oportunidad de seguir lo haremos, sino veremos dónde me sale una opción”, concluyó.