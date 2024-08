Diego Vázquez dice que Motagua mereció ganarle al Olancho y habla del debut de Sebastián Cardozo

Olancho y Motagua empataron en uno de los partidos con menos acciones de peligro en lo que va del torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras.

Los azules también desaprovecharon la oportunidad de acercarse al Real España en el liderato del campeonato, pero los olanchanos colocaron un cerrojo indescifrable en el Juan Ramón Brevé.

Diego Vázquez, DT del ciclón azul, atendió a los medios de prensa donde lamentó el empate y la falta de fineza en el último cuarto del campo del Olancho FC.

También analizó el debut del uruguayo Sebastián Cardozo, quien arrancó de titular en el juego de esta tarde. ¿Está bien físicamente Motagua para el choque ante Herediano por Copa Centroamericana?

- CONFERENCIA DE PRENSA -

Sus valoraciones del empate ante Olancho

Del partido de hoy me gustó el equipo, Potros no hizo ningún tiro al arco que yo recuerdo. En el segundo tiempo tuvimos tres situaciones claras, me parece que en el segundo tiempo merecimos ganar el partido, nos faltó esa fineza, hicimos un buen partido en general.

¿Cómo analiza el debut de Sebastián Cardozo?

Teniendo en cuenta que era una cancha dura con un equipo que tira pelotazos, estuvo muy bien para ser su primer partido para ir mejorando, hay detalles para mejorar, creo que lo hizo bien.

¿Cómo está el tema físico del club?

Con el tema físico sabemos que es duro sabemos que es difícil los dos torneos, tenemos que recuperar rápido para el otro juego.

¿Se van con la sensación de que pudieron haber llevado el triunfo?

No lo doy por bueno, al principio merecimos ganar, tuvimos tres situaciones de gol, nos faltó fineza, pero no me voy conforme para llevarme los tres puntos.