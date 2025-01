Diego Vázquez se roba el show con curioso atuendo, habla de fichajes y la salida de Auzmendi, ¿se va Rubilio de Motagua?

”Poco el tiempo, muy buena continuidad, incluso, nos deja ilusionado de lleno a lo que será el próximo torneo. Es un seguimiento, la semana pasada entrenamos bastante, ahora prácticamente empezamos la semana normal de partidos para el campeonato”, comentó Vázquez.

Agregó: “Estuvimos bien, el partido lo tomamos con mucha seriedad, es un equipo difícil, tiene jugadores rápidos en una cancha que es complicada, lo hicimos bastante bien. Luego los jugadores tuvieron el tiempo libre para estar en la playa”.

Diego Vázquez, con curioso gorrito de Roatán, respondió a la salida de Rodrigo Auzmendi: “Tengo que hablar con los directivos, no sé los detalles, cuando hable, no me gusta hablar de supuestos. No sé, no veo redes, tengo que hablar con los directivos y ver cuáles son los detalles para ver qué paso”.