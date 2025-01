Tras varios de incertidumbres sobre su futuro, el hermano de Agustín Auzmendi hizo oficial que no sigue en el equipo azul de cara a la nueva temporada que está por comenzar.

Rodrigo finalmente no llegó a un acuerdo económico con la directiva del Ciclón ya que el contrato se le venció y finalmente tomó la decisión de no continuar con los azules.

“Motagüense, llegó el momento de decir adiós. Agradezco de corazón haber pasado un año hermoso con momentos increíbles con todos ustedes, donde las cosas fueron de menos a más y sentir el cariño que me han brindado siempre, a todos mis compañeros agradecerles por hacerme sentir como en casa y hacer todo más fácil. A veces no siempre es todo como queremos, seguramente se van a hablar muchas cosas, me voy tranquilo de haber dejado siempre todo adentro de la cancha”, se despidió el chico argentino mediante su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: “También agradecerles a cada persona que trabaja en el club, utileros, cuerpo técnico, staff, directivos por el respeto y por estar siempre a disposición de lo que uno necesita, a la afición que siempre estuvo en las buenas y en las malas. Me voy siendo campeón que para cualquier jugador es un sueño muy grande, todos los momentos que jamás olvidaré los llevaré en mi corazón. Muchas gracias Motagua, seguramente será un hasta pronto”.