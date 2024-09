Diego Vázquez habla de la derrota ante Marathón y opina sobre ser los únicos con vida en la Copa Centroamericana

Y siguió: “Venimos de hacer un esfuerzo enorme, un desgaste no solo físico sino también mental, entonces cuando haces un gran esfuerzo es normal, lo hablamos en la charla y todo, después hablarlo y llevarlo a cabo cuesta bastante, lo terminamos pagando en el segundo tiempo”.

“Mejoramos en el segundo tiempo y siempre regalamos un tiempo, entramos sin precisión. En el segundo ellos ( Marathón ) ya con la ventaja se tiraron atrás y nos faltaron ideas, pero intentamos hasta los últimos segundos, buscamos por fuera y dentro, por balón parado, no pudimos empatarlo, regalamos todo el primer tiempo”, explicó el trámite del juego.

“Salimos molestos, todos queremos ganar, hoy no pudimos y hay que darle méritos al equipo rival, me desencantó lo del primer tiempo, el segundo sí intentamos por todos lados, mejoramos mucho, pero no nos bastó”.

En cuanto a la ausencia de Luis Vega, el argentino confirmó que estaba enfermo. “Tenía gripe, el día de hoy estaba mejor, pero no estaba en condiciones físicas”.

Por último, Diego Vázquez se refirió al hecho de que Motagua es el único club hondureño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Fue un esfuerzo enorme, nosotros separamos los dos torneos, nosotros tenemos que estar peleando, en ese aspecto contento por haber pasado, pero nada más, tenemos también que enfocarnos en el torneo local y hoy teníamos que ganar”. concluyó.