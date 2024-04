Edwin Rodríguez previo al clásico contra Motagua: “A nadie le gusta perder, pero no nos volvemos locos”

Las dos derrotas del Olimpia

Obviamente inconforme con las dos derrotas porque no nos gusta perder, pero no nos volvemos locos, sabemos que en el fútbol son más las derrotas que obtienes que lo que ganas, si tú te fijas los futbolistas disputan muchas competencias y no ganan siempre, el fútbol es así y nos centramos en el partido que viene, que va a ser mucho complicado, es un clásico y se juegan para poder ganarlos.

Hemos perdido con dos buenos equipos que se han preparado para estar arriba, están peleando con nosotros esos primeros lugares.

El partido del miércoles fue un golpe duro también, era un rival directo, nos pudimos haber separado de ellos y estar más tranquilos en la parte de arriba, pero ahora nos centramos en lo que viene, sabíamos que los tres partidos que se venían iban a ser bastante complicados, más los horarios y los viajes, seguimos centrados en nuestro objetivo de salir campeón.