Yustin Arboleda deja claro que no hay crisis en Olimpia, habla del clásico ante Motagua y sobre quién llega como favorito

Siempre lo hemos manifestado, a veces cuando ganas siempre hay cosas por corregir, nunca dejas de aprender, siempre hay cosas por mejorar, creo que el fútbol no es de merecimiento, perdimos dos partidos esta semana y nosotros viendo el video, analizando, quizás no merecíamos perder, pero sabemos que el fútbol no es de merecimientos y de esa forma durante los 45 partidos que estuvimos invicto y quizás no solo estoy 45 juegos, digo en estos cinco años, han habido partidos hemos merecido no ganar y los hemos ganado. El fútbol es así, hay tres resultados.

Nos tocaron dos salidas complicadas en climas y campos complicados y bueno, para eso es el fútbol, cada quien trata de sacar la ventaja que pueda dentro del campo, nos tocó perder, estamos la verdad dolidos, pero estamos tranquilos porque sabemos que esto no termina acá, de igual manera si hubiéramos ganado esos dos partidos tampoco dictaba nada, sabemos que lo más importante comienza a partir de mayo y nos vamos a preparar para ello.

Presión hay siempre, yo cuando voy a disputar un partido me preparo de la misma manera si voy a jugar contra el último o contra el primero, los clásicos tienen un condimento agregado, no los quieres perder.

El campeonato se ha puesto un poco apretado, pero esto es bueno, esto te dice que hay buena competencia, como muchos dicen que no hay competencia. Como siempre lo he manifestado, sí hay competencia, lo que pasa es que son momentos, llegas a sacar algún margen de puntos porque pasas un buen momento o como se dice, andas derecho, todo te sale y hay momentos que no. Hay cuatro equipos disputando los dos primeros lugares.

Cómo vive Yustin el clásico

Son partidos aparte por todo lo que genera y lo que habla el fanático, la prensa, uno como jugador lo comenta, los clásicos los quieres ganar. En lo particular yo me preparo siempre de la misma manera porque eso es parte del profesionalismo, no solo hay que prepararse bien cuando vas a jugar un clásico, lo debes hacer siempre, es tu trabajo y debes estar a la altura.

¿Crisis en el Olimpia?

Cada quien tiene su punto de vista, crisis no creo, un equipo que tenía 45 partidos sin perder y pierde dos no creo que sea crisis, que es para los demás entonces. Nosotros estamos tranquilos, preparando el partido del día domingo, sabemos que la derrota iba a llegar en cualquier momento porque esto es fútbol, puedes llegar a perder uno, dos, tres partidos porque este es fútbol, nosotros nos estamos preparando para ganarle a Motagua, pero ellos también se están preparando para ganarnos, el que menos errores haga se llevará la victoria.

Como dice el profe, si no pasamos de primero o de segundo, no importa, vamos a los repechajes y trataremos de avanzar, en otros momentos hemos sido campeones viniendo de jugar repechaje. Al final, estas dos derrotas nos duelen porque no nos gusta perder, pero también sabíamos que la derrota siempre existe.

¿Favoritos en el clásico?

Olimpia es favorito siempre, no solamente en este clásico, Olimpia es favorito para ganar el título, para eso trabajamos. Creo que todos los equipos cuando comienza la temporada empiezan con la ilusión de poder llegar a una final y ganarla. Sabemos que tenemos un gran equipo, que tenemos un trabaja acumulado, pero eso no significa que no vas a perder.