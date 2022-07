Edwin Rodríguez confirma la petición a la directiva del Olimpia, los cambios de Troglio y el reencuentro con Alvarado

La verdad que es diferente, el profe transmite más esas energías positivas, tiene ese contagio hacia las personas, nuestros compañeros y uno. Pero vos también te tenés que contagiar, porque si no lo hacés, no podés jugar fútbol. Pero que te ayude un entrenador, una persona como es el profe, te motiva a dar el extra.

¿El tema de irte o no te desconcentra un poco?

No, la verdad que no, ya he hablado claro con los directivos, mi representante, que de no concretarse nada de una salida voy a estar tranquilo, pero siempre sigo trabajando y pensando que tendré la oportunidad de salir en cada momento, no debo despreciar cada partido y esperar la oportunidad.

Iniciarán ante el Vida, ¿Cómo lo valoras?

Un equipo muy difícil, se ha reforzado muy bien y lleva tres torneos metiéndose a semifinales, mostrando buen fútbol. Creo que será difícil, el color de La Ceiba, pero vamos con la mentalidad de hacer las cosas bien y empezar con pie derecho.

Te vas a encontrar con viejos amigos como Ever Alvarado

Fuera de la cancha siempre somos amigos, pero ya adentro cambia la cosa. Nosotros conocemos a Ever desde muchos años que estuvo aquí y nos dio títulos. Es una gran persona, Rembrandt también, pero nosotros estamos de este lado y ella de allá.

¿Las órdenes de capitán se las aceptabas antes que estaba aquí, pero ahora ya no?

Siempre se le respeta por la trayectoria que ha tenido y ahora lo veo como un colega, pero fuera de las canchas un amigo.

¿Es cierto que es de esos rompe y roja?

En lo entrenos bromean que ese hombre se va a poner sus tornillos números 15 o 13 jajaja. Esperamos que nuestra afición nos apoye para poder tener esa contacto.

¿Los llamaste a Ever o Rembrandt?

No, yo le escribí al final cuando se dio la noticia, con Rembrandt no hablo mucho, pero si nos saludamos las veces que nos vemos. Las amistades siempre las deja el fútbol.

¿Es Olimpia el candidato al título?

Hay varios equipos que se han reforzado de la mejor manera, pero el campeón fue Motagua y nosotros vamos a trabajar con la humildad que no ganamos ese torneo anterior, pero ahora queremos recuperar ese título.

¿Se le apunta a los dos títulos?

Claro, es un objetivo que tenemos trazado, poder ganar los dos títulos. Con el plantel que tenemos podemos hacer, el profe nos ha inculcado eso, yo soy un ganador y todos los compañeros que estamos son ganadores, desde que estás en Olimpia tenés que pensar en ganar, vamos por los dos torneos, paso a paso obviamente.