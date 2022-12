Elías Burbara acepta las deudas de Real España, habla sobre llegada del “Palomo” Rodríguez y el fichaje de nuevos refuerzos

La salida de Héctor Vargas ha llevado a la directiva del Real España a buscar un nuevo sustituto que tome el mando de la Máquina y Diez lo adelantó de manera EXCLUSIVA que el elegido es Julio “Palomo” Rodríguez.

Al parecer, el adelanto de la noticia no le ha caído nada bien al presidente del Real España, Elías Burbara, quien “desmiente” la información al igual que lo hizo en el pasado al momento del fichaje de Carlos Restrepo y otros informaciones que se han anunciado con anticipación.

Arreglado: Julio “Palomo” Rodríguez se convertirá en nuevo entrenador del Real España en sustitución de Héctor Vargas

Al mandamás del cuadro aurinegro no le agradó nada el hecho que se diera a conocer el problema económico que tuvo la institución y las diferencias entre los directivos. Sumada la verdadera razón por la que tuvo que salir Héctor Vargas.

Elías Burbara habló para el Programa Panorama Deportivo, donde se refirió a la llegada del nuevo técnico y la posible incorporación y salida de futbolistas.

“Ya tenemos una idea en un 90 o 95% de todo lo que va a suceder, primero es el técnico y luego con el tema de los jugadores”, comenzó diciendo.

¿El técnico es de la casa o es nuevo?

Hay varios candidatos. De los tres, ya uno tuvo una historia con Real España, otro no tuvo nada que ver. No coman ansias, faltan un par de detalles, pero no se ha cerrado con ninguno y no podemos ser imprudentes.

Si en la tarde o mañana lo anuncian a Palomo Rodríguez, ¿Usted queda como mentiroso entonces?

Real España va anunciar el próximo técnico cuando lo tenga. Quién será yo no tengo un documento firmado de nadie, ya cuando lo tenga si puedo oficializar a alguien, pero al estar especulando o adivinando.