Elías Burbara lo revela: ¿fichará para el Apertura? ¿Regresa Héctor Vargas a Real España? ¿qué pasó con Miguel Falero?

--- LA ENTREVISTA ---

¿Qué valoración le dejó la temporada del Real España?

Definitivamente aplazados, siempre que no se cumplen nuestro objetivo principal será un fracaso. No obstante, debemos rescatar y fortalecer muchas cosas buenas.

Un nuevo torneo donde no ganan título, ¿qué opina?

Triste, pero no hay que llorar sobre la leche derramada y enfocarnos en lo que se viene, y tratar de romper esa racha lo más antes posible.

¿Es difícil ser presidente del Real España?

Sí, muy difícil, pero esto no es excusa, uno debe tener el suficiente carácter para sobrellevar todos los problemas. La clave es estar enfocado siempre en buscar soluciones a todos los problemas, y más en nuestro fútbol, donde no todo es normal.

¿Tanta sequía ha hecho que quiera dejar el puesto, tirar la toalla?

Al España jamás le voy a tirar la toalla. Es mi equipo de niño y siempre estaré al pie de la bandera. Pero tengo claro que esto no es para siempre, así que el día que alguien levante la mano y me diga que quiere ser presidente, con todo gusto le cedo el puesto.

Miguel Falero dijo hasta aquí, ¿la presión lo corrió?

No, Miguel pudo haber continuado, pero ante un tema meramente personal lo mejor por ahora es buscar nuevos aires para todos. Miguel es España de corazón y ojalá pueda regresar nuevamente en un futuro.

Al final, Falero dijo que se sentía solo, haciendo referencia a la directiva, ¿tendrá nuevo técnico Real España?

Esperamos esta semana que viene, aunque no actuaremos hasta estar seguro. Hay muchas opciones buenas.

¿Qué perfil está buscando?

Un perfil que nos campeones nuevamente, sin tanta casaca, como dicen.

¿Héctor Vargas, Jhon Jairo López y Hernán Medford están en la lista de posibles?

No, ninguno.

¿Usted ha llamado al profesor Héctor Vargas para un futuro regreso en el club?

Con el profe hablamos seguido, quedamos llevándonos bien, pero el tema del nuevo DT está en manos de una comisión.

En cuanto al plantel la mayoría está con contrato, ¿o sea que se mantendrá el mismo equipo?

La idea es hacer la menor cantidad de movimientos, ya si algunos jugadores desean salir, pues no los vamos a retener. Por ahora no hemos analizado altas ni bajas hasta no tener primero el DT.

¿Qué pasará con Carlos “Chapetilla” Mejía, que termina el contrato?

Si quiere seguir, va a seguir, su representante ya sabe qué hacer. Si él prefiere sus colores por sobre todas las cosas, seguro renovará.