Troglio: “Les dije que no tenían que demostrarme nada, ni a mí ni a nadie, han hecho historia y lo siguen haciendo”

“La alegría es la clasificación, la manera, la desventaja deportiva que teníamos y la confirmación que tengo un grupo impresionante de jugadores, con un carácter increíble. Como les dije a ellos antes en la charla que no tenían que demostrarme nada, ni a mí ni a nadie, han hecho historia y lo siguen haciendo, que entren a la cancha a jugar tranquilos, pero a hacerlo bien”, comenzó diciendo en conferencia.

Luego fue autocrítico y mencionó en lo que sus dirigidos estaban fallando en el duelo frente a las águilas, que por momentos los tuvieron eliminados de la Gran Final.

“Cedimos muchas faltas, córners, en un momento donde hemos fallado porque los seis goles son de pelota parada, después la reacción en cada momento, darlo vuelta e irlo a buscar siempre. Nosotros jugamos a lo que tenemos que jugar que era ganar y no importaba la desventaja, se ganó ante un rival impresionante, un equipazo”, afirmó.

“Ya estamos acostumbrados a recibir golpes nosotros también, no es que si perdíamos estaba todo mal, yo venía acá y me iba a parar y les iba a decir que de ocho campeonatos ganamos siete, no hemos ganado nada, solamente pasamos a una final”, dijo con total firmeza el de Luján.

Finalmente tiró flores a su rival. “Motagua tiene un equipazo, hay cambios, hace un año y medio viene contratando jugadores, se potencia y nosotros seguimos compitiendo con nuestro grupo, tengo un equipo que se ha hecho una mística importante o ganadora si le quieren llamar, de carácter”, dijo.