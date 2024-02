Elías Burbara, presidente de Real España: “El enfoque está en conseguir un título y no andar ganando clásicos”

Ahí vamos semana a semana, no podemos tirar cohetes al aire tan rápido, creo que el pasado nos ha enseñado que hemos hecho aquellas campañas brillantes en las que hemos liderado la tabla de posiciones y hemos estado peleando ahí arriba y a la hora de la hora el equipo se queda con las manos vacías, entonces no nos endulzamos con lo que está pasando ahorita, esperemos que Mayo se vea a ese Real España que no pierda ningún partido.

Fichajes de los extranjeros

La verdad que el periodo de transferencias anterior si cometimos un par de errores, no te voy a decir que en el pasado reciente no hayamos cometido errores, pero hace un par de años vino un extranjero, goleador histórico del equipo, Ramiro (Rocca). Ahora, los cinco fichajes principales creo que han venido a aportar y le han dado otra cara al equipo. Lo que hay que recalcar es que se logró conformar un buen equipo, un buen grupo, no podemos hablar de los cuatro extranjeros porque ellos no juegan solos.

Lo importante es el título

Mi cabeza está puesta en mayo. Si de aquí a abril llegamos al puesto más alto posible y no perdemos quedamos campeones. El enfoque está ahí, en conseguir un título y no andar ganando clásicos.

La Selección de Honduras

Como presidente de Real España estamos a la orden de la Comisión de Selecciones y lo que el cuerpo técnico de la Selección requiera tanto con los jugadores o lo logístico, toca empujar para que esa Selección consiga sus objetivos. Hoy, estar en esa Copa América y luego estar en el Mundial.

Jugadores de Real España al extranjero

Ahí está Exon Arzú, ojalá le vaya bien en el Houston Dynamo. El mercado hondureño tampoco está para decir que toda Europa y toda la MLS anda detrás de jugadores hondureños. Tú puedes ver lo que está haciendo el Olimpia y lo que le está costando mover jugadores a ellos, no digamos a los demás. Para nosotros haber tenido la oportunidad de haber mandado a un jugador al extranjero, ya te pone en una buena posición. Si Exon tiene un buen éxito, ya los demás equipos verán jugadores de Real España.