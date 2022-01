$!Elison Rivas rescinde contrato con Real España: “Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar”

En sus redes con un emotivo mensaje se despidió del club que fue su casa por 7 años.

“Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real España Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió. Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños. Hoy me voy del Real España, de la que ha sido mi casa durante 7 años”, inició contando.

Y continuó: “Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. Trabajo duro, conciencia tranquila. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por su apoyo y por su leal exigencia”.

Rivas debutó en 2017 con los aurinegros con 17 años. En 2020 jugó cedido con Platense y el primer semestre del año 2021 vistió la camisa del descendido Real de Minas.