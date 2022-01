$!Carlos Prono revela cómo recomendó a Pedro Troglio en el Olimpia y ahora propone a Ángel David Comizzo

Prono recomendó a Troglio y no cree tener influencia en las decisiones de la directiva del Olimpia. “No sé, a mí me interesa el Olimpia y en ese momento dije que el equipo no podía estar tanto torneo sin ganar nada y afortunadamente se dieron las cosas. No soy el dueño de la verdad , pero me parece que ahora puede apostar al fútbol asociado que mostró ante Real España”

“ Me parece que es el técnico indicado , hace poco fue campeón con Universitarios de Perú, no es un técnico desconectado del fútbol, los llevó a la Libertadores. Es un técnico que le gusta la posesión, viene de River y está demás la escuela”

Carlos Prono es reconocido por su destacada participación en el Olimpia, no es directivo, pero su voz de una u otra manera es escuchada a tal grado que el contacto telefónico existe.

“En algún momento le mandé un vídeo antes que sucediera esto, no me las voy a tirar de humilde y le mandé a Rafa Villeda y le dije: “Creo que no me equivoqué” y ahora le mandé otro mensaje diciendo: “Me parece que este es el técnico y le mandé el currículum”, pero hasta ahí llega lo mío”.

La cortesía del presidente de Olimpia no se hizo esperar y le dio las gracias a Carlos Prono por nuevamente tomarse el costo de buscar lo mejor para la institución.

“Yo doy el nombre y luego ellos saben con quien contactarse, la parte económica no me interesa y no quiero tener incidencia”.

Después de su buen ojo en haber recomendado a Pedro Troglio, los empresario han buscado al exportero merengue para que sea el canal de conexión con la directiva del Olimpia.

“Están apareciendo empresarios de todos lados. Ayer me llamó una persona y me dijo: “Tengo a este entrenador, me enteré que vos llevaste a Pedro Troglio, quisiera ofrecerte este”, luego me llamó otro de otro país, pero yo no soy representante”.

¿LE PESARÁ AL OLIMPIA LA SALIDA DE PEDRO TROGLIO