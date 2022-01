$!Las grandes polémicas que marcaron el 2021 en Honduras: Arriaga, Rubilio a los golpes y Olimpia eliminado en Surinam

El Vida y Motagua libraron una batalla a mediados del año por el defensor Carlos Meléndez. Los azules hicieron valer un acuerdo firmado por la antigua directiva cocotera que les cedía los derechos de un futbolista a cambio del préstamo sin costo alguno del delantero Eddie Hernández y el arquero Harold Fonseca. El 16 de junio el cuadro azul presentó al zaguero, los ceibeños amenazaron con llevar el caso a FIFA, pero al final Motagua presentó las pruebas y terminó inscribiendo al jugador.

Cruce de palabras entre Juan Carlos Suazo y Diego Vázquez

Juan Carlos Suazo dejó la presidencia financiera del Motagua por indiferencias con el técnico Diego Vázquez y atizó contra el argentino tras perder la final de Liga Concacaf ante Comunicaciones. El técnico a su arribo le respondió: “Hay un directivo en redes sociales que no tiene memoria.Revela intimidades que no tienen nada que ver. A mí me podés acusar de perder un partido, pero no de temas sociales que son muchos más graves”, dijo. La respuesta no se hizo esperar. ”“Que se acuerde que cuando llegó en el 2013, cuando no tenía título de entrenador y nosotros lo hicimos entrenador. Este caballero ante su fracaso se siente atribulado y no es para menos. El Motagua le ha dado todo lo que ha pedido, sin embargo, no ha retribuido más que fracasos”.

Fuera del Real España por jugar un partido con Marathón Veteranos