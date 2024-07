Elmer Güity deja atrás su pasado y resurge con el Génesis en Liga Nacional: “Esas cosas están apartadas de mi vida”

Elmer Güity surgió de las fuerzas básicas de Olimpia como un jugador con mucho talento, pero del que no pudo rebasar la barrera de lo increíble al no conquistar copas, salir al extranjero o convertirse en titular.

Un gran torneo Clausura, ¿cómo fue ese levantón?

Me paso factura el no hacer pretemporada, llegué cuando faltaba una semana, me costó un poquito más, no estaba bien físicamente, pero ahorita estamos bien, empezamos desde el día cero, aprovechar esta pretemporada, estamos trabajando para estar bien.

¿Ve al Génesis como una redención tras su paso por los equipos grandes?

Significa mucho porque estuve en equipos grandes y no me llamaron a la Selección, en Génesis se me dio. Igual, el profesor Tilguath es alguien que se acerca a uno, le habla, es un entrenador extraordinario, ese es el éxito del equipo: tenemos un buen cuerpo técnico y un buen presidente que siempre está puntual.

¿Qué pasó con ese Elmer Güity que decayó?

Mi mala cabeza, soy un jugador que ha tenido problemas personales, son cosas que ya pasaron, ahora estamos grandes, lo que pasó pasó, estamos tratando de retomar el Elmer Güity que era antes.

¿Elmer Güity salió de los malos pasos?

Malos pasos no, porque nunca estuve en maras y pandillas, pero sí malas decisiones, cosas que no debí hacer en ese tiempo o a veces no era el tiempo de hacerlo y lo hacía, pero malas cosas no porque nunca he estado en peleas ni nada de eso, ahora estamos grandes, más pensantes.

¿Del Elmer Güity de ahorita, qué le aconsejaría al Elmer Güity de Olimpia?

Si fuese seguido como comencé en Olimpia no estuviera en Honduras, hay que seguir trabajando con la cara al frente, sin agacharle la cabeza a nadie, todos cometemos errores, errar es de humanos y hay que tener humildad para reconocer si hizo las cosas mal, siempre hay que darle la gloria y honra a Dios.

¿Fue un jugador involucrado con el alcohol, se ha transformado?

Soy un jugador bastante alegre con mis compañeros, me gusta bromear y todo, hay tiempo para todo, ahorita estoy enfocado en lo mío, en los llamados del profesor Rueda, del Chino (Tilguath), todo eso quedó atrás, soy un jugador maduro, esas cosas no me van a llevar a nada bueno, están apartadas de mi vida.

¿Génesis puede ser campeón?

Nosotros vamos a trabajar, hay nueve equipos que se están preparando, tenemos que trabajar y enfocarnos en ese objetivo, si está en tus manos lo puedes lograr, tienes que trabajar.