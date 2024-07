Mario Martínez sale en defensa del Choco Lozano, ¿volvería al Real España? “En Honduras no nos valoran”

Motivado porque he visto este equipo ese interés de pelear arriba, lo ha demostrado este primer año en primera división, es motivante para mí, estamos para ganarnos un puesto. Estoy agradecido con el profesor Reynaldo Tilguath que me ha dado la confianza, vamos a trabajar para cumplir los objetivos juntos.

Yo escucho los comentarios de la gente decir que “estará más fácil”, pero, ojo, que Panamá, Costa Rica, el mismo Jamaica no va a ser fácil. Aquí el consejo a los seleccionados es que se preparen para dar lo máximo, no será fácil, va a ser más dura. Entonces, los demás van a esperar para esta oportunidad, ojalá logremos clasificar.

Decirle “no” a la Selección, jamás, ni cuando estaba presente nunca dije “no”. A pesar cuando estaba fuera y se me complicaba, siempre decía que “sí”, fue un sueño desde chico, aspiré a estar ahí, no sé si lo hice bien o mal, pero siempre disfruté defender la camiseta de nuestro país.

Sí, cuando uno llega a un nuevo equipo llega con nuevas expectativas, estoy motivado en el equipo, me han tratado bien, hay un buen grupo que ha demostrado en la cancha unión, me tiene sorprendido, esto es una familia, vamos a tratar de unirnos y dar lo mejor.

El consejo al Choco Lozano

Siempre he dicho, yo lo tuve de compañero. Lastimosamente no se valora al jugador, pero ha sido uno de los mejores jugadores que he tenido de compañero tanto dentro y fuera de la cancha, es el líder de la Selección, hay que darlo confianza, somos muy duros en Honduras, a veces no valoramos el trabajo del jugador hondureño. Ustedes vieron en España que no valoraban, estuvo 10 años en España, en Europa, son cosas que uno mejor se queda callado, en Honduras no nos valoran, tenemos que valorar más el producto hondureño.

¿Quién debe ser el líder de esta Selección?

El líder debe ser el Choco. El líder en la media cancha es Jorge Álvarez, es uno de los mejores jugadores de Honduras, te tiene que agarrar el hilo en el medio. El mismo Arriaga, el mismo Deybi Flores, a veces no necesitas un gafete para ser líder.