Un directo Rolin Peña: los objetivos infaltables para Marathón, opina del Real España y ¿’Chelito’ se retirará verdolaga?

El plantel se encuentra con confianza y la motivación es extra pues este viernes a las 9:00 pm viajarán a New Orleans, Estados Unidos, con la asignación de medirse en un partido de exhibición a los Merengues.

Ya días el equipo no hacía este tipo de gestiones. Agradecemos a los patrocinadores y al Olimpia que aceptó realizar este compromiso. Hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de jugar algunos partidos internacionales y esta es una experiencia para ellos.

Asimismo comentó que a pesar de los buenos resultados, los objetivos aún no se han alcanzado, entre ellos la clasificación a la Copa Centroamericana, reveló el mal de Marathón y se refirió a la situación que atraviesa Real España . Además fue certero al contestar quién es más querido entre ‘Chelito’ Martínez y ‘Mani’ Suazo.

Esto de ganar clásicos para ustedes ya es recurrente ¿qué opinión le deja?

Hemos tenido una cierta hegemonía ante los equipos que son clásicos y es bueno, pero también tenemos una deuda pendiente que perdemos puntos ante otros equipos. Esto es de poder estabilizar y hay que tratar de ganar los tres puntos ante el equipo que sea.

¿Por dónde pasa ese vicio de ganar partidos ante los grandes y dejar escapar puntos ante los pequeños?

Podría pasar porque no nos motivamos al enfrentar a equipos denominados chicos y solo nos motivamos ante los grandes, eso no debe ser así, estamos trabajando en ese aspecto en la parte mental. Todos los partidos son tres puntos y ganarlos nos puede dar un buen posicionamiento en la tabla.

En términos generales ¿qué le ha parecido el rendimiento del equipo en el Clausura 2023?

Tuvimos algunos altibajos entre la primera y novena fecha que pudo ser ante la falta de conocimiento entre el técnico y el plantel y viceversa. Algunos refuerzos no venían a tono en la parte física y eso hizo que el entrenador no encontrara el equipo titular. Este equipo tiene para dar más para decir que estamos en el techo que nos merecemos.

¿En algún momento se pensó en la salida de Salomón Názar?

Cuando los resultados no vienen siempre existen presiones de fuera a los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico y esa existió porque no conseguimos los resultados. Pero de salir a la carrera a tomar una decisión de esa naturaleza no corresponde porque reinicia con un nuevo técnico, vinieron muchos jugadores y la espera nos ha dado los resultados poco a poco. Jamás se pensó en un cambio.