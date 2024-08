Fernando Araújo, DT del Juticalpa, descarga contra el arbitraje tras juego ante Olimpia: “Siento una impotencia muy grande”

Consultado sobre la polémica acción que desencadenó al molestia de los jugadores del club oriental, dijo. “No hay peor ciego que el que no quiere ver. Estábamos en el vestuario mirándola con los chicos y se ve muy claro todo. Si no tenés la intención de cobrarla, bueno, pero creo que Olimpia no necesita este tipo de cosas para ganar un partido”.

“No hay figuras en nuestro equipo. Hoy hicimos un gran partido, defendimos muy bien, tuvimos ocasiones para poder aumentar después del uno a cero, pero a veces pasan estas cosas que uno no las espera, pero siguen pasando y te genera bronca, siento una impotencia muy grande”, comenzó declarando.

Luego añade, “te genera impotencia, nosotros no podemos hacer nada, era difícil que el Juticalpa, un equipo que viene ascendiendo, le fuera ganando en casi 90 minutos al Olimpia y de alguna manera había que equiparar, se ve claro, siete minutos, después agrega dos más y es imposible, tomé la postura de no desgastarme en hablar de los árbitros porque no genera nada, va a seguir siendo lo mismo”.

Fernando Araújo aprovechó la coyuntura para exigir el VAR en la Liga Nacional de Honduras. “Si vos queres profesionalizar esto, tiene que haber VAR, sino pasará lo que pasó hoy y lo que viene pasando, si querés un futbol profesional tiene que haber. Siento una alegría enorme que arreglarán las canchas, pero también hay otras cosas que hay que mejorarlas”

¿Considera que fue robo lo de hoy?, le abordaron. “No me desgasto porque después me darán tres fechas por hablar mal, por más de lo que diga, no va a mejorar nada”, cerró diciendo de forma desencajada el técnico uruguayo.