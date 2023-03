FIFA cambia todo el plan de estudio al Colegio de Entrenadores de Honduras, serán los primeros con licencia Pro en Centroamérica

Salomón, no olvidó mencionar que Honduras y el mundo vienen de un periodo complicado, ya superado, como la Covid-19, pero que se pudo reiniciar el fútbol a principios del año pasado. Que se puede decir que ya estamos fuera de lo que era la pandemia.

”No puedo dejar pasar el hecho de agradecer a los miembros de Concacaf por el reconocimiento que me dieron de nombrarme vicepresidente, a los 41 países porque fue unánime, pero el reconocimiento no solo es para mí, es para el fútbol de Honduras y este Comité Ejecutivo. Ellos ven que en Honduras se están haciendo cosas que en otros países no, como todos estos proyectos mencionados”, dijo el también recién nombrado vicepresidente de la Concacaf.

Es así como Jorge Salomón se presentó al Congreso de Fenafuth entre semana para presentar su informe de gestión desde que fue nombrado al frente de la nueva y moderna etapa del fútbol hondureño.