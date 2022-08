¡Francisco Martínez sorprende en Marathón! Está mejor de lo esperado, ¿cuándo debuta? ¿por qué no necesita dieta especial?

“Todavía estamos trabajando en la parte física. Estoy a doble horario, en la mañana entrenamos en solitario y en la tarde estamos en las prácticas con el resto del equipo”, puntualizó.

El exjugador de los Pumas FC de la Liga Mayor tuvo palabras de agradecimiento para los futbolistas del equipo sampedrano por el trato recibido.

“Yo me siento bien y no es nada del otro mundo, los compañeros me han recibido con mucha confianza, me han tratado de la mejor manera”, declaró el centrocampista de 28 años de edad.

Martínez reveló que ha podido intercambiar algunas palabras con el uruguayo Manuel Keosseián, director técnico del club verde: ”Me ha dicho que vamos bien”, mencionó.