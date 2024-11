Gabriel Araújo recuerda a Demetri Gordon y explica su bajón al ser relegado a la banca: “este torneo ha sido difícil”

No se ha ganado el puesto de titular, ¿cómo se siente?

¿Le ajustará al Olimpia ser campeón ya que les ha costado?

Ojalá, nosotros estamos trabajando duro por todo lo que pasó, sabemos la importancia de ese torneo para nosotros, tuve esa ocasión de salir, estamos trabajando para que se logre.

¿El jugador cómo sobrelleva esa presión de ser líderes?

Nosotros no podemos estar cómodos, tenemos que estar incómodos porque bastantes equipos quieren salir campeones, pero nosotros debemos estar al 100% máximo, este torneo es difícil, hay equipos que se reforzaron para este torneo, pero nosotros estamos trabajando para eso.

¿Cómo hacen para motivarse por el hecho de ser el rival a vencer?

Me motiva todos los días estar despertando, hace poco falleció un compañero de nosotros que no está con nosotros, es alegría venir a trabajar, a hacer lo que ama, uno ya no puede más, trabajar con alegría y eso que hace grande al Olimpia.