Con golazo del portero Gerson Argueta, Génesis venció a un Marathón que terminó con nueve hombres

Al minuto 24 llegó el primer expulsado de Marathón , se trató del defensor Mathías Techera, quien cometió una falta clara a Daniel Meléndez, que iba mano a mano con César Samudio. El árbitro Saíd Martínez no dudó en mandarlo a las duchas.

Gerson se convirtió en el primer portero en marcar un gol de tiro libre en la historia de la Liga Nacional. En este torneo es el segundo portero que anota y curiosamente en el mismo estadio se produjeron los dos goles, recordando el que hizo Jonathan Rougier.

En la parte de complemento Marathón tenía una dura tarea: Remontar con un hombre menos.

Pero esto se volvió más difícil con una segunda expulsión. Damin Ramírez se fue a las duchas por doble amarilla y el verde se quedó con nueve hombres.

Pese a esto, Génesis no supo aprovechar la ventaja y no marcó más goles. El juvenil Ángel Alvarado tuvo un par de ocasiones, pero no pudo. Roberto Moreira con un cabezazo por poco aumentó la ventaja, pero Samudio le dijo “no”.

Con este triunfo, Génesis llegó a 16 puntos y es sexto, mientras que Marathón se quedó en el tercer lugar con 19.