Diego Vázquez tras el sufrido empate de Motagua ante Victoria: “No me gustó, cometimos errores individuales”

Diego Vázquez no salió nada contento del Estadio Ceibeño luego del resultado que consiguió Motagua ante Victoria (2-2). Los azules terminaron sufriendo hasta el tramo final para empatar el partido gracias al tanto de Rubilio Castillo .

Sufrido empate

“El fútbol es un estado de ánimo, son emociones, el segundo tiempo cambió por esa situación (errores), pero al final lo pudimos rescatar con el gol de Rubilio. No me gustó porque no manejamos la pelota como queríamos, cometimos errores muy marcados individualmente, eso hace que el partido sea cuesta arriba, nos faltó un poco de categoría y jerarquía cuando estábamos ganando el partido en los momentos claves”.

Victoria

“El rival estaba atento, agresivo, pero regalamos penales puntuales que hacen que cambie el ánimo. El segundo gol lo tengo que ver para ver bien cuál es el error que cometimos, incluso cuando necesitamos el tiempo hacíamos faltas innecesarias”.

Fallos en la zona baja

“El primer tiempo fue tal cual como lo planeamos, pero luego cambia todo por los errores individuales que cometimos, logramos empatar al final con las modificaciones. Victoria formaba un bloque bajo que es bastante fuerte y salía rápido a la contra, nos costaba esa situación”.