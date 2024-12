Harold Fonseca se queda sin contrato con Olancho, las ofertas que tiene de otros clubes y así evitarán el penta del Olimpia

“Son partidos diferentes y lo que sacamos de ese partido contra Olimpia fue que con equipos grandes no podemos salir tan temerosos, si entramos así nos pintan la cara. Nosotros tenemos jugadores de experiencia al igual que Olimpia y que saben jugar este tipo de partidos. Esperemos que el día miércoles estemos finos”.

Fonseca recuerda su paso por el Olimpia, pero ahora se ilusiona con poder formar parte de una plantilla que puede alcanzar el primer título con el club.

“Son partidos lindos saber que estuviste del otro lado y logré cosas importantes, pero ahora me debo a Olancho y estar aquí me llena de orgullo, me abrieron las puertas; para mí sería bonito ponerle una estrella a este escudo”.

Y agrega: “El partido contra Olimpia nos complicó todo, son juegos parejos y sabemos de la responsabilidad que requiere para uno el estar concentrado”.

Sobre las cualidades y cuidados que deben tener en esta serie ante el Olimpia. “Sabemos de la calidad del jugador que tiene, el estilo que tiene Pedro Troglio, pero nos dice el profe que nosotros debemos enfocarlos en lo nuestro y si estamos finos será más importante lo nuestro que el rival”.

También deja claro que: “Ganarle a Olimpia te llena de motivación y tener ese carácter futbolístico, pero al final cada equipo se pone sus metas, sabemos lo que busca Olimpia, pero así como ellos buscan el penta, nosotros nuestro primer campeonato. Sería algo lindo para nosotros y vamos paso a paso”.

Después de perder su lanzamiento penal ante Marathón, Harold Fonseca no se siente mal, ya que al final de logró la clasificación.

“Erran jugadores de otras ligas y porque uno no, pero debo seguir trabajando, mejorando y al final estoy agradecido con Dios porque me pude reivindicar atajando el último penal”.

El meta no pierde la confianza y deja claro su postura de poder realizar un nuevo lanzamiento en caso que le tocara ante el Olimpia.

“Si se da la posibilidad, le digo al profe que me de la confianza, todo jugador es profesional, le tengo respeto y cariño a Olimpia, pero me debo a Olancho y si me toca anotar lo celebro”.

Sobre el ataque del Olimpia. “Los tres son grandes jugadores, goleadores, pero lo importante es lo que podamos hacer nosotros”.

SE QUEDA SIN CONTRATO

Harold Fonseca también reveló que al final de este torneo Apertura se queda sin contrato con los Potros de Olancho y su futuro podría estar en el extranjero.

“Este tema es importante para mí, ahora me quedo sin contrato y he tenido acercamiento de equipos que me han llamado y a mí representante, pero estoy enfocado en el equipo y lograr cosas importantes y ver si seguimos en el club o analizar otras opciones”.

Pese a no dar nombres de clubes fuera de Honduras, el meta podría salir a otro club de Centroamérica. “Hay acercamientos con ligas de Centroamérica, pero nada concreto, ahorita estoy enfocado en el equipo y lograr cosas importantes”.

Y agrega: “Si me han llamado varios equipos, no te puedo dar nombres por respeto porque me debo a una institución actualmente, la prioridad la tiene Olancho y veremos que pasa finalizado el torneo”.